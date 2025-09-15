Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? DGS ek tercih/yerleştirme tarihleri belli mi?

        DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? DGS ek tercih/yerleştirme tarihleri belli mi?

        Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi sonrası DGS ek tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS ek tercih kılavuzu heyecanla bekliyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerini 4 yıllığa tamamlayabilmek için sınava giren öğrencilerin DGS sonuçlarının ardından kayıt işlemlerinin ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. Peki DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? DGS ek tercih/yerleştirme tarihleri belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 15:32 Güncelleme: 15.09.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS ek tercih tarihleri normal tercih sürecinde yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. DGS ek tercih takviminin de 17 Eylül'de tamamlanacak kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleriyle beraber başlaması bekleniyor. İşte, DGS ek tercih sürecine dair bilgiler

        • 2

          DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Dikey Geçiş Sınavı ek tercih için net tarih henüz açıklanmadı.

          DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

          Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

          E-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısının alınması gerekiyor. Elektronik kaydını yapan adaylar ise, üniversitelerin web sitelerinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim edecek. Fiziki kayıtlar ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.

        • 3

          DGS ek tercih takviminin de 17 Eylül'de tamamlanacak kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleriyle beraber başlaması bekleniyor.

          2025 DGS TABAN PUANLARI LİSTESİ

          ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dair taban ve tavan puanları listesini duyurdu. Yayınlanan listeye göre boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşti. Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.

          DGS TERCİH SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL BİLGİLER 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

          DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Habertürk Anasayfa