DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? DGS ek tercih/yerleştirme tarihleri belli mi?
Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi sonrası DGS ek tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS ek tercih kılavuzu heyecanla bekliyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerini 4 yıllığa tamamlayabilmek için sınava giren öğrencilerin DGS sonuçlarının ardından kayıt işlemlerinin ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. Peki DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? DGS ek tercih/yerleştirme tarihleri belli mi?
DGS ek tercih tarihleri normal tercih sürecinde yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. DGS ek tercih takviminin de 17 Eylül'de tamamlanacak kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleriyle beraber başlaması bekleniyor. İşte, DGS ek tercih sürecine dair bilgiler
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı ek tercih için net tarih henüz açıklanmadı.
DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
E-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısının alınması gerekiyor. Elektronik kaydını yapan adaylar ise, üniversitelerin web sitelerinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim edecek. Fiziki kayıtlar ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.
DGS ek tercih takviminin de 17 Eylül'de tamamlanacak kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleriyle beraber başlaması bekleniyor.
2025 DGS TABAN PUANLARI LİSTESİ
ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dair taban ve tavan puanları listesini duyurdu. Yayınlanan listeye göre boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşti. Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.
DGS TERCİH SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL BİLGİLER 2025 İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
