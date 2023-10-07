Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DGS ek tercih sonucu sorgulama: 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        29 Eylül itibarıyla başlayan DGS ek tercihleri 4 Ekim Çarşamba günü sona erdi. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini tamamlayan lisans adayları, ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. İşte 2023 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 00:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar gözünü DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Ek tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden elektronik ortamda tamamladı. Peki, "2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

          Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          DGS EK TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          DGS EK TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN!

          DGS ek yerleştirme süreci 29 Eylül'de başladı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden 4 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar tamamlayacak.

        • 4

          DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 5

          DGS EK TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Habertürk Anasayfa