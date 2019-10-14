DGS ek tercih sonuçları, 2 yıllık programdan 4 yıllık üniversite programa geçiş yapmak isteyen adayların gündeminde. DGS sonuçlarına göre 8 bin 442 aday daha tercih ettikleri 4 yıllık üniversite programlarından birine yerleştirildi. 2019 DGS ek tercihleri ile ilgili detaylar ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde.

DGS TERCİH SONUÇLARI 2019

ÖSYM aşağıdaki açıklama ile DGS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu:

"2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir."

DGS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Program Türü Tercih Yapan Toplam Aday Sayısı Program Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı Örgün Öğretim 2.446 4.182 2.643 1.539 İkinci Öğretim 185 268 253 15 İkinci Öğretim 15 620 435 185 Açıköğretim 22 44.763 5.111 39.652 TOPLAM 30.067 2.668 49.833 8.442 41.391

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK PUANLAR