DGS ek tercih ne zaman başlıyor? Soruları binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler ikinci bir şans olarak DGS ek tercih başvurusu yapacak. Peki, ÖSYM'den DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019

DGS tercih sonuçlarının 4 Eylül'de açıklanmasının ardından DGS ek tercihlerinin de kısa süre içerisinde başlaması ön görülüyor.