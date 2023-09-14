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        Haberler Gündem DGS ek tercih ne zaman? 2023 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS ek tercih ne zaman? 2023 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS ek tercih tarihleri araştırması sıklaştı. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programı kazanamayan adaylar "DGS ek tercih ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarafından paylaşılacak DGS ek tercih kılavuzu ile başvuru detayları netleşecek. İşte 2023 DGS ek tercihleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:06
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        • 1

          DGS ek tercih tarihleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek tercihler alınacak. Peki, DGS ek tercih başladı mı? DGS ek tercih ne zaman yapılacak? İşte 2023 DGS ek tercih kılavuzu ile ilgili detaylar...

        • 2

          DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

          DGS tercih sonuçları 11 Eylül 2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Dikey Geçiş üniversite kayıt işlemleri ise 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor.

        • 3

          DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          ÖSYM tarafından paylaşılacak olan DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından tercih kılavuzunun duyurulacağı öngörülüyor.

        • 4

          KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?

          2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için 2023-DGS'ye girmiş ve 2023- DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

          Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır.

        • 5

          Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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