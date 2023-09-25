Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kayıtlar bitti! 2023 DGS ek kontenjan tablosu açıklandı mı?

        DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kayıtlar bitti! 2023 DGS ek kontenjan tablosu açıklandı mı?

        DGS kayıt süreci geçtiğimiz hafta sona erdi. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından istediği bölüme yerleşemeyen ön lisans öğrencileri merak içerisinde ek tercih başlangıç sürecini araştırıyor. Peki, 2023 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek kontenjan listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS ek tercih kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2023 DGS tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından bu sorunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere ek kontenjan listesi ve ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşılıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

          Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

        • 4

          DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

          DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        "İkinci bahar"
        "İkinci bahar"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!
        800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Karta sınır getiren tablo
        Karta sınır getiren tablo
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Habertürk Anasayfa