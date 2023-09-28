DGS ek tercih kılavuzu 2023: DGS ek tercih başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak?
DGS ek tercih tarihleri takvimi araştırması sıklaştı. 11 Eylül 2023'te açıklanan Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarının ardından gözler DGS ek tercihlerine çevrildi. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak DGS tercih kılavuzu ile tercihlerin nasıl yapılacağını öğrenebilecek. İşte, 2023 DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih tarihleri hakkında bilgiler...
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DGS ek tercihleri için geri sayım devam ediyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla herhangi bir programa yerleşemeyenn adaylar ek tercih sürecini beklemeye başladı. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2023 DGS boş kontenjan listesi belli oldu mu? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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