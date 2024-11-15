ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 11 Kasım’da başlayan DGS ek tercih kayıt süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ‘’DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?’’ sorularına yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kayıt işlemleri üniversiteye gidilerek yapılabileceği gibi elektronik olarak da yapılabiliyor. İşte 2024-2025 DGS ek tercih kayıt ekranı ve gerekli belgeler…