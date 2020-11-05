DGS ek tercih başvurusu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Üniversitelerin ek kontenjanlarına girmek isteyen öğrenciler 5-11 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Peki, DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır?



DGS EK TERCİH BAŞVURUSU TARİHLERİ 2020 NEDİR?

Tercihlerinizi 5-11 Kasım tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS Ek tercih başvuruları ÖSYM'nin AİS sistemine girerek TC Kimlik Numaranızı ve Şifrenizi girerek başvuruda bulunabileceksiniz.

2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanmıştır. 2020- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacaktır.

2020 DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

DGS ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren yapabilecektir. DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.