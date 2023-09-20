DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? DGS ek tercih süreci başlıyor, gözler ek kontenjanlarda

DGS ek tercih kontenjan sayıları açıklandı mı? Bilindiği üzere DGS tercih süreci sonuçların açıklanmasıyla sona erdi. Kayır süreci ise devam ediyor. İlk tercihlerde 4 yıllık lisans bölümlerine geçemeyenler ise DGS ek tercih sürecini merak ediyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman açıklanacak? DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...