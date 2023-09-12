DGS boş kontenjanlar belli oldu! 2023 DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?
DGS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ikinci kez şanslarını denemek için ÖSYM tercih kılavuzu ile DGS boş kontenjanları, üniversite taban puanlarını bekliyor. İşte 2023 DGS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
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DGS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ön lisans mezunu öğrenciler eğitimlerini lisans seviyesine tamamlamak için DGS ek tercih kılavuzunu bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu ile DGS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları belli olacak. İşte 2023 DGS üniversite boş kontenjanlarına ilişkin merak edilen detaylar...
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2023 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihlerinde başvuru işlemleri tamamlanan Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
ÖSYM "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.
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DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
11 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 10:15 itibarıyla açıklanan DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
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DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih sonuçları 11 Eylül 2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Dikey Geçiş kayıt işlemleri ise 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DGS ek tercihleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanması bekleniyor.
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DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENAJANLAR
Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS taban puanları da belli oldu. DGS tercih sonuçlarının ardından toplam boş kalan kontenjan sayısı 7.284 olarak açıklandı.
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