Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin 2022 takvimine göre sınavların başvuru tarihleri yaklaşıyor. Eğitimini 2 yıldan 4 yıla çıkarmak isteyen binlerce üniversiteli genç, Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihlerini bekliyor. İşte 2022 DGS başvuruları ve sınav tarihlerine dair tüm bilgiler...

DGS TAKVİMİ BELLİ OLDU!

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında DGS 3 Temmuz’da yapılacak.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3 Temmuz 202 tarihinde gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.