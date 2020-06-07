DGS başvuruları ne zaman?

DGS başvuru tarihi ne zaman? sorusu adayların gündeminde. DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi. ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru tarihi haberimizde.
DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? 2020
ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.
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DGS NE ZAMAN?
2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.
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DGS NEDİR?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
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