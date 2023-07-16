DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından sınavların soru ve cevap anahtarları genellikle sınavın bitmesinden hemen sonra paylaşılıyor. Bu nedenle DGS 2023 soru ve cevaplarının 16 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.