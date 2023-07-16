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        DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

        Dikey Geçiş Sınavı için saatler kala soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 2023-DGS sınavı 16 Temmuz'da yapılacak ve sonuçlar 11 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 00:21
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        • 1

          ÖSYM'nin 2023 yılı için belirlediği takvimde DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

        • 2

          DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

          ÖSYM tarafından sınavların soru ve cevap anahtarları genellikle sınavın bitmesinden hemen sonra paylaşılıyor. Bu nedenle DGS 2023 soru ve cevaplarının 16 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.

        • 3

          SORULAR VE CEVAPLARA NEREDEN ERİŞİLECEK?

          Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görebilirler.

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