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        Haberler Dünya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden F16 açıklaması

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden F16 açıklaması

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandı' iddiası doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:37
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden F16 açıklaması
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandığına ilişkin haberler yalanlandı.

        Açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki ve mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Onay süreci, ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve Kabul Mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir" ifadeleri kullanıldı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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