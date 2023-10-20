Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Gazze'den atılan roketlerle hastane ters yönde

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail’in Hastane saldırısını, Hamas'ın yaptığına dair iddiasını çürüttü. Hamas’ın roket fırlattığı alan ile vurulan hastanenin ters yönde olduğu görüntülerle ortaya konuldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Filistin konusunda yapılan düzeltmelerin topluca yer aldığı “Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel Sayısı” da yayımladı.

El Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleşen saldırıda 471 Filistinli sivilin hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrail, Hamas'ı suçlayarak Gazze'den atılan roketlerin yol açtığını iddia etmişti.

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumu ters yöndedir.



Ayrıca Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır.… pic.twitter.com/0w36qIXjDL — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 19, 2023

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise sosyal medya üzerinden o iddianın yalan olduğunu gösteren paylaşımlar yaptı.

"HASTANE İLE ROKETLER TERS YÖNDE"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumu ters yöndedir.

Ayrıca Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastane bölgesindeki patlamalar, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir.”