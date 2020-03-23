Dezenfektan hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - KIRKLARELİ

AA

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, İstanbul Caddesi'nde aydınlatma direğine asılan dezenfektan kutusunun yerinde olmadığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.Ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, beş şüphelinin aydınlatma direğine asılan dezenfektandan ellerine sıktıkları, bir süre sonra dezenfektan kutusunu sökerek bölgeden ayrıldıkları görülüyor.Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.