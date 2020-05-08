Dezenfeksiyon yaparken "yararlı mikro çevreyi öldürmeme" uyarısı

Aynı zamanda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak da görev yapan Renders, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede kişisel korunma önlemlerinin çok önemli olduğunu belirtti.
Virüsten korunmak için temizliğin büyük önem taşıdığını ve dezenfeksiyonun önemli olduğunu anlatan Renders, ancak dezenfeksiyonu sadece Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneler, ambulanslar, poliklinikler ya da eve gönderilen hastaların evlerinde ve karantina bölgelerinde yapılmasını önerdiklerini söyledi.
Renders, hastalığın olmadığı yerlerde dezenfeksiyon yapılmasının bir anlam taşımadığını, bunun yerine su ve deterjanla sık sık temizlik yapılması gerektiğini ifade etti.
- "Dezenfeksiyon doğru yapılmıyor"
İnsanların yaşamak için çevrelerindeki mikro organizmalara ihtiyacı olduğunun altını çizen Renders, şunları kaydetti:
"Dezenfeksiyon önemli bir konu ama doğru yapılmıyor. Bizim caddelerde, havada ve kanalizasyonda bulunan mikro organizmalara ihtiyacımız var. Onları yok etmememiz gerekiyor. İspanya'da bu süreçte bir sahil dezenfekte edildi. Sonuçta o sahilde yaşayan tüm mikro çevre, balıklar ve diğer deniz canlıları hayatını kaybetti. Belediye başkanı çıkıp yaptığı işlem için orada yaşayanlardan özür dilemek zorunda kaldı. Bu tür hatalara düşmemeliyiz. Dezenfeksiyon yapacağız diye etrafımızdaki yararlı mikro çevreyi öldürmemeliyiz. Dezenfektanlar birtakım antibiyotiklere dirençli mikro organizmaların gelişmesine neden oluyor. Eğer biz yaşadığımız çevreyi sürekli dezenfekte edersek bu sefer bir çok antibiyotiğe dirençli bakterilerle karşılaşılabiliriz. İlerde bunun topluma faturası çok daha büyük olur, ondan korkuyoruz. Su ve deterjan her türlü hastalık yapıcı mikro organizmanın uzaklaştırması için yeterlidir."
- Dezenfeksiyon kabinlerine de dikkat
Renders, virüsün insanlara solunum yoluyla, ağızdan çıkan damlacıklarla bulaştığını hatırlattı.
Dezenfeksiyon kabinlerinin insanların solunum yollarındaki virüsü yok edemeyeceğini vurgulayan Renders, "Kişiler bu kabinlerde yüksek konsantrasyonda dezenfektanı soluyarak alıyorlar. Hangi madde kullanılırsa kullanılsın, zararlı dezenfektan solunum yoluyla bu kadar yüksek oranda alındığında solunum sıkıntısına, gözlerde ve ciltte yanmaya yol açar hatta yüksek dozda alınırsa ölüme kadar gidebilir. İnsanlar dezenfekte edilmez. Dezenfeksiyon tüneli eşya ve malzemeler için üretilmiştir. Biz her fırsatta bunun yanlış olduğunu anlatıyoruz." diye konuştu.
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