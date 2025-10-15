Habertürk
        Haberler Magazin Devrim Yakut: 4 ay önce meme kanseri teşhisi kondu

        Devrim Yakut: 4 ay önce meme kanseri teşhisi kondu

        Ünlü oyuncu Devrim Yakut, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Yakut, 4 ay önce meme kanseri tanısı aldığını ilk kez dile getirirken, yaşadığı süreci; "Erken teşhis sayesinde geldi ve geçti" sözleriyle aktardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 12:44 Güncelleme: 15.10.2025 - 12:44
        "4 ay önce meme kanserine yakalandım"
        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi' gibi ekranlara dönmeye hazırlanan Devrim Yakut'un geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığı öğrenildi. Yakut, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen bir etkinlikte yaşadığı süreci anlattı.

        Erken tanının önemini vurgulayan oyuncu; "Ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak burada kendi serüvenimi anlatacağım. Aslında serüven bile denemez, o kadar erken fark edildi ki, böylece geldi ve geçti çok şükür" dedi.

        Devrim Yakut; "Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa eğer toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun. Benim hastalığım da erken tanı sayesinde geldi ve geçti. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadım, şimdi sağlıklı bir biçimde buradayım" ifadelerini kullandı.

        Meme kanseri teşhisini rutin kontrolleri sırasında öğrendiğini belirten Devrim Yakut, süreç boyunca nasıl ilerlediğinden ve neler hissettiğinden ise "Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve sonra süreç başladı. Hocalarımız ilk gün bana ‘Biz bu işi halledeceğiz’ dediler. Onların kendilerine, mesleklerine ve bunu yapış biçimine inançları beni hep çok dik tuttu. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadım, o yüzden buradayım zaten. Umutsuzluğa kapılmamak bu rahatsızlıkta son derece önemli. 4 ay önce daha ilk teşhis konmuştu, 4 ay sonra sağlıklı bir biçimde buradayım. Bundan 20 yıl önce zor bir hastalıktı bu. Ben annemi de bu rahatsızlıktan kaybettim; ama o zamanki algımla bu zamanki algım birbirinden çok farklı. Çünkü hekimlerimiz erken teşhisin önemini hep söylüyordu. Erken teşhis de ancak düzenli kontrollerle olabiliyor, bundan korkmamak gerekiyor. 'Hastaneye gidersem korkacağım bir şeyle karşılaşacağım' korkusu daha büyük şeylere sebep oluyor, bunu kimse yapmasın" sözleriyle bahsetti.

        #Devrim Yakut

