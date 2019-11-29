Devrim Saltoğlu kimdir?

Devrim Saltoğlu birçok tiyatro oyunları ve dizilerde yer alan başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü ile ekranlara gelen Güvercin dizisinin oyuncusu Devrim Saltoğlu'nun hayatı dizinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başladı.

DEVRİM SALTOĞLU HAYATI

Devrim Saltoğlu 30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da doğmuştur. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuğu mezunudur.

Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurmuştur. " Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu vardır. 'Aşkyuvarlar' isimli bir de Roman çalışması vardır.