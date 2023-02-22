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Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum - Deprem haberleri

Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Depremzedeler için seferber olan ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyor. Bu isimlerden biri olan Devrim Özkan, "Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten, yetememekten yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın" ifadelerini kullandı

Giriş: 22.02.2023 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

  • Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında oyuncu Devrim Özkan da yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getirdi. 

  • Büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden 16 gün geçerken, Devrim Özkan normale dönemediğini söyledi.

  • "BU TRAVMAYI NASIL ATLATACAĞIMIZI BİLMİYORUM"

    Devrim Özkan, "Ben normale dönemiyorum. Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Öyle çalışıyorum, gündelik işlerimi yapıyorum ama olmuyor beynim durumu hâlâ reddediyor. Uyuyamıyorum. Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten, yetememekten yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

  • PELİN AKİL: HAK GÖRMÜYORUM

    Oyuncu Anıl Altan ile evli olan ve Alin ile Lina adında iki kızı bulunan Pelin Akil de depremden etkilenen insanların yaşadıklarını ve kendi korkularını paylaştı. Uyku ilacı ve yatıştırıcı içmesine rağmen geceleri uyuyamadığını belirten Akil, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Ben mi nasılım? Özellikle akşam olunca uyku ilaçları, yatıştırıcı çaylarla hala uyuyamayan, evde en son uyuyan kişi olmaktan korkan... Uykuya şans eseri dalarsam 04.00 civarlarında uyanıyorum. Ya kabuslarla ya da aniden avize mi sallanıyor diye dik dik tepeye bakarak ve hava aydınlanana kadar öyle kalarak. Sonra üstüm örtülüyse üşüsem de açıyorum. Neden? Çünkü hak görmüyorum...

    Şanslıysa çadırı o da varsa üşüyerek uyumaya çalışan onca depremzede varken... Uyandıktan sonra da deprem bekliyorum, beklenir mi ya deprem? Hadi oldu, hadi şanslıysak kurtulduk bir şekilde, kurtulmak... İstanbul yangın yeri... Yollar binalardan kapanmış, ulaşım yok, telefon çekmiyor, açlık, sefalet, şiddet, öfke... Kurtuluş mu olur bu? Beklenen ben kafamı avizeye dikip beklemesen de gelecek, hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok. Ha A4 kağıdına çizilen hayali evler yeni şehirler dışında.

    Fotoğraflar: İHA, Instagram, AA

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