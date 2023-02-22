PELİN AKİL: HAK GÖRMÜYORUM

Oyuncu Anıl Altan ile evli olan ve Alin ile Lina adında iki kızı bulunan Pelin Akil de depremden etkilenen insanların yaşadıklarını ve kendi korkularını paylaştı. Uyku ilacı ve yatıştırıcı içmesine rağmen geceleri uyuyamadığını belirten Akil, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Ben mi nasılım? Özellikle akşam olunca uyku ilaçları, yatıştırıcı çaylarla hala uyuyamayan, evde en son uyuyan kişi olmaktan korkan... Uykuya şans eseri dalarsam 04.00 civarlarında uyanıyorum. Ya kabuslarla ya da aniden avize mi sallanıyor diye dik dik tepeye bakarak ve hava aydınlanana kadar öyle kalarak. Sonra üstüm örtülüyse üşüsem de açıyorum. Neden? Çünkü hak görmüyorum...

Şanslıysa çadırı o da varsa üşüyerek uyumaya çalışan onca depremzede varken... Uyandıktan sonra da deprem bekliyorum, beklenir mi ya deprem? Hadi oldu, hadi şanslıysak kurtulduk bir şekilde, kurtulmak... İstanbul yangın yeri... Yollar binalardan kapanmış, ulaşım yok, telefon çekmiyor, açlık, sefalet, şiddet, öfke... Kurtuluş mu olur bu? Beklenen ben kafamı avizeye dikip beklemesen de gelecek, hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok. Ha A4 kağıdına çizilen hayali evler yeni şehirler dışında.

Fotoğraflar: İHA, Instagram, AA