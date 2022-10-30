Daha önce oynadığı Vuslat ve Ramo dizileriyle tanınan, son olarak da Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle çıkış yakalayan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın adı, Galatasaraylı oyuncular Lucas Torreire ve Mauro Icardi ile aşk söylentilerine karıştı. İşte, söz konusu iddialara ilişkin ayrıntılar..