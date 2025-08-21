Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Devrim Özkan, hastane odasında çiçeklerle moral buldu - Magazin haberleri

        Devrim Özkan, hastane odasında çiçeklerle moral buldu

        Böbrek ameliyatı sonrası sevenlerinin desteğiyle moral bulan ünlü oyuncu Devrim Özkan, hastane odasından paylaştığı fotoğraflara; "İyi ki varsınız, teşekkürler" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 20:42 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane odasında çiçeklerle moral buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devrim Özkan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayranlarını endişelendirmişti. Oyuncu, böbreklerinden operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

        Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Özkan, hastane odasında sevdikleri tarafından çiçeklerle çevrelendiği anları yayımladı. Oyuncu o fotoğraflara, "İyi ki varsınız, teşekkürler" notunu düştü.

        Öte yandan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile geçtiğimiz günlerde barışan Özkan’ın, sadece 15 gün süren kısa bir aşkın ardından yeniden yollarını ayırdığı öğrenilmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Devrim Özkan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunanistan'da ilk 11'ler belli oldu!
        Yunanistan'da ilk 11'ler belli oldu!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Habertürk Anasayfa