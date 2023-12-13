Devrim Özkan'dan Torreira'ya: Aşkım, şampiyonum
Devrim Özkan, futbolcu sevgilisi Lucas Torreira'ya dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde moral verdi
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Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, kritik mücadelede rakibine 1-0 mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşıyor. Oyuncu, maçtan saatler önce sevgilisine desteğini eksik etmedi.
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Sosyal medya hesabından Torreira'nın fotoğrafını paylaşan Özkan, "Benim aşkım, şampiyonum" notunu ekledi. Torreira da sevgilisine "Seni seviyorum" yanıtını verdi.
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