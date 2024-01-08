Devrim Erbil ile moda ve sanat buluştu

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Resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil'in İstanbul eserlerinden oluşan, ‘Umut ve Kuşlar’ adlı tişört koleksiyonu hazırlandı.

Trendyol iş birliğiyle hazırlanan koleksiyon, Prof. Devrim Erbil'in umudu ve coşkuyu yansıtan sanatsal pratiği aracılığıyla renkli ve canlı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Tişörtlerin üzerindeki tasarımlar ile Prof. Devrim Erbil’in eserleri, galeri ve müze duvarlarından çıkarak günlük yaşama karışıyor ve sokaklara taşıyor.

Anadolu’daki üreticiler tarafından üretilen tişörtlerin satışlarından elde edilecek gelir ise depremzede üniversite öğrencilerine destek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirilen Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na aktarılacak.

Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil, “Moda ile sanatı bir araya getirerek, sanatın gündelik hayatın içinde daha yer almasını sağlamış olduk. Trendyol Sanat’a, pandemi döneminden bu yana sanatı ulaşılabilir kılmak adına yürüttüğü projeler için teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz sanat eserleri, iş birlikleri ile genç sanatçılara da ilham olmayı ve onları cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Yabancı ülkelerde müzeler veya koleksiyonerler genç sanatçılara destek veriyor ancak ülkemizde genç sanatçılar mesleklerini icra ederken özveride bulunmak zorunda kalıyor. Sanatı günlük hayatın bir parçası haline getirerek, tüm vatandaşların sanata olan ilgisini artırmak istiyoruz. Sanata olan ilginin artması ile genç sanatçılarımızın hayallerinin peşinden gitmesinin önü açılacak” dedi.

Koleksiyonun üreticisi Kayla Tekstil Kurucu Ortakları Pelin Solak ve Selim Dursun yaptıkları açıklamada “İş birliği kapsamında Devlet Sanatçımız Devrim Erbil’in eserlerinin ürünlerimizde bizlere ilham kaynağı olmasından gurur duyduk. Bu iş birliği ile ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir yanında yeni müşterilere ulaştıracağımızı ve onlara farklı bir deneyim sunacağımızı düşünüyoruz” dedi.