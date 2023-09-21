Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde meydana geldi. Kapıağzı köyünde yaşayan D.H. (67) evinin bahçesinde sürdüğü traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktör devrildi. Devrilme sonucu D.H. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.