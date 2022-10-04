Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkisinde meydana geldi. Y.M. (70) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.