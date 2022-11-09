Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Güney-Kelekçi Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşlu yokuşu mevkiinde rampa aşağıya ilerleyen Mehmet Güngör (42) idaresindeki traktör, kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücünün sıkıştığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Göngör’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden morga kaldırıldı.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Güngör’ün cenazesi, Güney Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.