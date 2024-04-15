Devrilen traktörün altında can verdi
Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kayı köyünde tarlasını ilaçlamaya giden 57 yaşındaki Mehmet Samur'un kullandığı traktör, Sarıçal mevkisinde devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Samur'un, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen Samur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.