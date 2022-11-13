Devrilen traktörün altında can verdi

DHA

Isparta'da, devrilen traktörün altında kalan Zübeyde Karademir (48) hayatını kaybederken, sürücü ile 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Koruyaka köyü Armut Alanı mevkisinde meydana geldi. Komşu olan Zübeyde Karademir, Hüseyin Kurşun (47) ve Durmuş Akköz (48) traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı.

TOPRAK YOLDA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Akköz'ün kullandığı traktör, toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Karademir yaşamını yitirdi. Yaralanan Durmuş Akköz ile Hüseyin Kurşun ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Karademir'in cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.