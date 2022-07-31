Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü

Samsun'da, virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Bektaş Mahallesi Bektaş Kovalı yolu üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mehmet Şahin (63) idaresindeki traktör, tarladan dönerken virajı alamayarak devrildi. Kazada traktörün üzerinden savrularak yere düşen sürücü Mehmet Şahin'in kardeşi Ümmehan Şağdıç (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Şahin ise kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Şahin de gece saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.