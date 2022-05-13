Devrilen traktör anne ve oğlunu hayattan kopardı

İlçeye bağlı Köroğlu Mahallesi'ndeki tarlalarına gitmek isteyen Yüksel A. (45) idaresindeki traktör Eğrikiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada Yüksel A. ve traktörde bulunan annesi Hayriye A. (72) yaşamını yitirdi.