Devrilen tırın sürücüsü yaralandı - MANİSA

Alınan bilgiye göre, Süleyman Kutlu idaresindeki 43 LL 033 plakalı kaya yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Şeritli Mahallesi Eşme yol kavşağı mevkisinde tarlaya devrildi.Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan Kutlu, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kutlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Devrilen tırdan yola dökülen kaya parçaları nedeniyle Kula-Eşme kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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