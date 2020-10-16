Devrilen tır ulaşımı aksattı - SİVAS

İbrahim Khammuhammad (46) yönetimindeki 39 AA 105 plakalı elyaf yüklü tır, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde devrildi.Yaralanan ve ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan Khammuhammad, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, Erzincan istikametine gidecek küçük araçların tek şeritten geçişine kontrollü izin veriliyor.Büyük araçlarının bekletildiği bölgede, devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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