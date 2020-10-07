Devrilen su tankerinin sürücüsü yaralandı - KOCAELİ

Kullar Yakacık Mahallesi'nde Başiskele Belediyesine ait Gökhan S. idaresindeki 41 FD 228 plakalı su tankeri, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada, su tankeri yaklaşık 20 metre sürüklendi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye götürdü.Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, su tankerinin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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