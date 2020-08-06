Devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - MERSİN

Alınan bilgiye göre, Enver U'nun kullandığı 33 V 346 plakalı kamyonet, Devrent-Kösereli yol ayrımında devrildi.Yaralanan sürücü ile yanındaki Fatma U, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araç, itfaiye ekiplerince yol kenarından kaldırıldı.

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