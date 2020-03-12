Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - MALATYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yerinden görüntü- Şarampole devrilen kamyonetten görüntü- Polis ekiplerinin incelemesi

Malatya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldüMALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.Mahmut Gürbüz (45) idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyonet, merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Gürbüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.