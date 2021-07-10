Kaza, saat 19.30 sıralarında Pozantı- Tarsus otoyolunda meydana geldi. Ömer Kocadağ yönetimindeki 33 ABA 874 plakalı kamyon, sürücüsünün virajı alamaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücü Kocadağ, kazada şans eseri yara almadan kurtulurken kamyonda bulunan tonlarca limon ise yola savruldu. Yola savrulan limon nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekiplerinin temizlediği yol uzun uğraşlar sonucu normale döndü.