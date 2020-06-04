Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Epçeler ve Akkaya mahalleleri mevkisinde yapımı devam eden rüzgar enerji santrali türbinlerinin inşaatında Kerim Can Eltan'ın (43) kullandığı iş makinesi, rampadan inerken devrildi.

Aracın altında kalan Eltan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Eltan'ın cesedi, incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesine gönderildi.