AA

Çorum'da akılalmaz bir kaza meydana geldi. Kentte karla mücadele çalışmaları sırasında greyderin devrilmesi sonucu köy muhtarı hayatını kaybetti, iki operatör yaralandı.

AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Atçalı köyünde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder, eğimli yolda devrildi.

İş makinesinin altında kalan köy muhtarı Kenan Kümbet, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan greyder operatörleri Şahin ile Mertcan Üçtepe, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kümbet'in cenazesi, iş makinesinin yardımıyla itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da, kaza yerine gelerek bilgi aldı.