Devrilen araçta 4 arkadaştan 2'si öldü

İHA

Gaziantep'teki feci kazada şarampole devrilen araçta bulunan 4 arkadaştan 2'si hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Araban karayolu Yavuzeli Karadağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu Yunus Emre Yıldırım (23) idaresindeki otomobil, Gaziantep istikametinden Araban istikametine seyir halindeyken Yavuzeli Karadağ mevkisinde kontrolden çıktı. Araç, taklalar atarak şarampole devrildi.

Yunus Emre Yıldırım

2 GENÇ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araç sürücüsü Yunus Emre Yıldırım ile araçta bulunan Berkay Koçer'in (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Berkay Koçer

YARALI GENÇLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Gaziantep'in Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.