Devrilen ambulans metrelerce sürüklendi!

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Aydın'ın Efeler ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın kavşakta otomobile çarpıp devrilmesi kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak devrildi ve metrelerce sürüklendi. Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

REKLAM Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması ile yeniden açıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Kaza sonrası ambulansta hasta olarak bulunan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Fatma Gümüş (85) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gümüş'ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

KAZA ANI KAYDEDİLDİ Bir kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Atatürk Bulvarı'ndan karşıya geçmek isteyen otomobilin kavşakta İzmir Bulvarı'nda seyir halinde olan ambulans ile çarpışması ve kazanın etkisi ile savrularak devrilip metrelerce sürüklenen ambulanstakilere yardımcı olmak için çevredeki vatandaşların koşuşturmaları yer alıyor.