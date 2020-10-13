Devran İskender kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İşte, ünlü sanatçı Devran İskender hayatı hakkında detaylar...

DEVRAN İSKENDER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Devran İskender 1995 yılları arasında Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda 3 yıl görev almıştır. 1998 yılında itü Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanan Devran İskender, değerli hocalar eşliğinde eğitim hayatını sürdürüp 2002 yılında mezun olmuştur. Askerliğini Ankara'da Armoni Mızıkası moral ekibinde Türk Halk Müziği solisti olarak yapan Devran İskender, 2006 yılında askerlik hizmetini tamamlamıştır. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sahne çalışmaları yapan Devran İskender, sanat hayatına ilk albümü olan "mesele" ile devam etmektedir. Son albümünü 2014 yılında "İmza" ile atmıştır.