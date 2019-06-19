Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sözü Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı aynı zamanda kliplendi. Devran İskender, habercilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"Şarkımıza herkes tarafından çok iyi yorumlar yapılıyor, radyocu arkadaşlarımızdan da tam not aldı. Onlar bu işin mutfağından geliyor her zaman karar onların. Bu şarkıdan sonra ekim ayında yeni bir şarkı ile yine ekranlarda olacağım" dedi.