Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor - MUŞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Muş'un Zafer Mahallesi'nde, 3 yıl önce yapımına başlanan 50 kişi kapasiteli 5 villa, hizmet vermeye başladı.Oyun ve ders çalışma alanları, kişisel odalar ve sosyal bölümlerin bulunduğu evlerde barındırılan 0-18 yaş grubundaki çocuklara, düzenlenen etkinlikler ve oluşturulan sıcak ortam sayesinde devletin şefkatli yüzü hissettiriliyor.Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ekipleri, villalarda misafir kalan çocuklara sundukları hizmetlerle sıcak bir yuva ortamı oluşturarak aile özlemlerini bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.- "Çocuk evleri sitemiz artık misafirlerini bekliyor"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine, yeni inşa edilen lüks otel konforundaki çocuk evleri sitesinin hizmet vermeye başladığını söyledi.Çocuk evlerine personel ve meslek elemanlarının da atamalarının yapıldığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:"Devletin şefkatli elleri burada kendini tam olarak göstermiştir. Yaşam alanları ve odalarımızın genişliği 5 yıldızlı otel konforunda. Burada 50 kapasiteli bir kuruluşuz. Öncelikle çocuklarımızın aile yanında barındırılmasını istiyoruz ama çeşitli sebeplerden dolayı aile yanında barındıramadığımız çocukları kurum bakımına alıp burada yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız burada mutlu. Hem yaşam alanı olarak hem peyzaj alanı olarak hem de bulunduğu merkez itibarıyla belki Türkiye'nin en güzel konumunda olan çocuk evleri sitemiz artık misafirlerini bekliyor."- "Bizim devlet olarak doğru iş yaptığımızı gösteriyor"Misafir ettikleri çocukları, yapısal olarak konforlu bir ortamda barındırarak mutlu etmenin imkansız olduğunu vurgulayan Aksoy, bu nedenle sürekli onlarla bir araya gelmeye, çeşitli etkinlikler düzenlemeye önem verdiklerini aktardı.Çocuklarla oyun oynadıklarını, eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:"Çocukların kimsesiz olmadığını kendilerine yansıtıyoruz. Ayrıca burada çocuklara bir babalarının bir annelerinin olduğunu hissettiriyoruz. Zaten hem kuruluş müdürümüz hem personellerimiz hem meslek elemanlarımız çocuklarımızla ilgileniyorlar, onlara kimsesiz olmadıklarının duygusunu tamamen yaşatıyorlar. Buraya geldiğimizde çocuklardaki öz güven duygusu ve gözlerinde parlayan mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor. Bu da bizim devlet olarak doğru iş yaptığımızı gösteriyor."- "Buradaki ablalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar"Çocuk evleri sitesinde 5 kardeşiyle kalan L.Y, evlerde kendileriyle yakından ilgilenildiğini, hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.Çok güzel zaman geçirdiklerini, oyunlar oynadıklarını dile getiren L.Y, şunları söyledi:"Sitemizin bahçesi çok güzel, kardeşlerimle oyun oynama fırsatı buluyorum. Burada birçok etkinlik yapıyoruz. Resim atölyemiz, hepimize ait çalışma masalarımız ve etüt odalarımız var. Hocalarımız gerçekten çok ilgili. Buradaki ablalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar. Yemeklerimiz çok güzel ve düzenli. Ne kadar ihtiyacımız varsa karşılanıyor. Sık sık gezmeye ve parklara gidiyoruz. Bize ailemiz gibi davranıyorlar. Buradan çok memnunuz."
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