Devletin şefkat eli yurt dışındaki kimsesiz çocuklara da uzanacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde öksüz ve yetim çocuklara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla oluşturulmasına karar verilen yeni birim, yaklaşık iki ay önce faaliyetlerine başladı.
Kurum bakımındaki çocukların yanı sıra tüm öksüz ve yetim çocukları kapsayacak politikalar geliştirecek birimin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma alanları da belli oldu.
Buna göre, birim aracılığıyla Türkiye'de çeşitli sebeplerden dolayı ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetmiş ancak bakım ve koruma altında bulunmayan çocuklara yönelik yeni hizmet standartları ve programlar hayata geçirilecek.
- Çocuklara psikososyal destek hizmeti sunulacak
Öksüz ve yetim çocukların aile veya akrabaları yanında yaşamlarını sürdürmelerini teşvik edecek mekanizmalar kurulacak.
Ayrıca çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri ile sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları geliştirilecek.
- Çalışmalar yurt dışındaki öksüz ve yetimlere de uzanacak
Bakanlık bünyesindeki yeni birim, sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de öksüz ve yetim çocukların haklarının korunması, bu konudaki politika ve stratejilerin belirlenmesi için faaliyet gösterecek.
Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla iş birliğinde küresel ölçekte toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı güçlendirecek uygulamalar devreye alınacak, bu konuda çalıştay ve kongreler düzenlenecek.
- Türkiye'de 360 bin öksüz ve yetim çocuk var
Öte yandan, Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 360 bin öksüz ve yetim çocuk bulunuyor. Bu çocuklardan 2 bin 410'u kuruluş bakımında, 1086'sı koruyucu aile yanında destekleniyor.
Ekonomik açıdan dezavantajlı durumdaki 78 bin 412 öksüz ve yetim çocuk, Bakanlığın sosyal hizmet ve sosyal yardım programlarından yararlandırılıyor.
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