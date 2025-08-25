Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599’unun yerleştirme puanı hesaplandı. Bunlardan 1 milyon 412 bin 734’ü bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptı.

Örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186’sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı.

İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665.054 olurken toplam boş kontenjan sayısı 53.338 olarak gerçekleşti.

Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521.024 kontenjanın 515.521’i dolarken, yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranı ortaya çıktı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.

Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100.907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9.059 kişilik kontenjanların tamamı dolarken vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1.224 kişilik kontenjanın doluluk oranı yüzde 95.3 oldu.

Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan ve başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının genel kontenjanları tamamen dolarken, Mühendislik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 97'yi aştı, Öğretmenlik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Başarı sırası barajı bulunmayan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72; başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20,5'i ilk tercihine yerleşti. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12,1, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9,3 oldu. Böylece adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7,5, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Buna göre adayların yüzde 56'sı ilk beş tercihine yerleşmiş oldu.

"İZLEDİĞİMİZ POLİTİKALAR OLUMLU SONUÇLAR VERDİ" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, yükseköğretime erişim talebinin son derece güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu talebe etkin ve kapsayıcı bir şekilde cevap vermek adına son yıllarda izlediğimiz politikaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. Yükseköğretime erişim talebini, kamu ve özel sektörün istihdam hedeflerini, mesleki eğitim ile dijital teknolojiler ve yapay zekâ başta olmak üzere geleceğin mesleklerini ve stratejik alanlarını dikkate alarak yeni programlar açmaya ve mevcut bazı programları dönüştürmeye devam ettiklerini vurgulayan Özvar, "Tercih sonuçları, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik belirlediğimiz yenilikçi yaklaşımların ve stratejik hedeflerin ciddi bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu hedefler arasında istihdama duyarlılık ve başta yapay zekâ olmak üzere dijital teknolojiler ve bilişim alanlarında üniversitelerimizi ileri taşımak yer almaktadır" değerlendirmesinde bulundu. "TÜM SEKTÖRLERİN BEKLENTİLERİNİ DİKKATE ALARAK STRATEJİLER GELİŞTİRİYORUZ" Belirledikleri hedeflere ulaşmak adına ülkedeki bütün sektörlerin beklentilerini de dikkate alarak yeni stratejiler geliştirdiklerini belirten Özvar, şöyle devam etti: "Bu anlayışla, meslek yüksekokullarımızın eğitim-öğretim kalitesini yükseltmeye, altyapılarını geliştirmeye ve staj imkanlarını artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Temel hedefimiz, meslek yüksekokullarını istihdama katılma imkanlarını artırmak suretiyle bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımızın ve attığımız adımların gençlerimiz tarafından yakından takip edildiğini meslek yüksekokullarına 2024 ve 2025 tercih dönemlerinde gösterilen büyük teveccühten anlıyoruz. Ortaya çıkan tablo, Yükseköğretim Kurulunun süreçleri çok doğru bir şekilde okuduğunu ve izlediği politikaların başarılı neticeler verdiğini göstermesi bakımından memnuniyet vericidir. Meslek yüksekokullarına yönelik yeni projeler geliştirmeye ve bu okullarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçların adaylar, aileleri ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, üniversiteye yerleşme hakkı kazanan bütün adayları tebrik etti. Yerleşme hakkı kazanamayan adaylara da gelecekleri için en uygun planlamayı yapmalarını ve bunu gerçekleştirmek adına şimdiden çalışmaya başlamalarını tavsiye eden Özvar, sınav takviminin başlangıcından bugüne kadar tüm süreçlerin büyük bir başarıyla ve güven ortamında yürütülmesinde emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti. GELECEĞİN MESLEKLERİNE BÜYÜK TALEP Erol Özvar, bu yıl ilk kez açılan ve hem bugünün hem de geleceğin iş gücü piyasasında kritik bir rol oynayacak 27 programın devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamının dolduğunu, tek bir boş kontenjanın bile kalmadığını bildirdi. Yükseköğretim Kurulunun geçtiğimiz yıldan itibaren üzerinde en fazla yoğunlaştığı konuların başında yapay zekâ, büyük veri ve bilişim tabanlı yeni programların kurgulanmasının geldiğini ifade eden Özvar, şunları kaydetti: "2024 yılında ilk defa öğrenci alan 20 üniversitedeki 72 yapay zekâ ve dijital tabanlı program, adaylardan yoğun ilgi görmüş, programların tümü yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşmıştı. Kapsamlı değerlendirmeler ve çalışmalar neticesinde 2025 yılında bu programların sayısı daha da artmış, 100'ün üzerinde üniversitede yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknolojiler temelli lisans ve ön lisans programları açtık.

Geçtiğimiz yıl açılan ve bu yıl sayıları artırılan programların yanında; yeşil dönüşüm odaklı enerji verimliliği, karbon yönetimi, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlara yönelik programlar; tarımda dijital teknolojiler, hassas tarım ve tarımsal robotlara yönelik programlar; sağlıkta dijital altyapı, uzaktan sağlık hizmetleri ve tıbbi veri işleme gibi alanlara odaklanan 3'ü lisans ve 24'ü ön lisans 27 yeni program bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulmuştu. Hem bugünün hem de geleceğin iş gücü piyasasında kritik bir rol oynayacak bu yeni programların tamamı, 2025 YKS'de devlet üniversitelerinde yüzde 100 doluluk oranıyla tercih edildi." "ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, proaktif bir vizyonla stratejik alanlardaki küresel değişim ve dönüşümün merkezinde yer alma hedefimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar ulaştığımız başarılar ise ülkemiz ve yükseköğretim sistemimiz için geleceğe dair güçlü bir umut kaynağıdır" dedi.

Özvar, YKS sonuçlarına göre, tercih yapma hakkına sahip oldukları halde herhangi bir tercih yapmayanların oranının tüm adaylarda yüzde 40 olarak gerçekleştiğini, son sınıf öğrencilerinde ise bu oranın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu bildirdi. Özvar, “Bu durum, son sınıf öğrencileri arasında istedikleri bir programa yerleşebilmek için bir yıl daha hazırlanma eğiliminin daha güçlü olduğunu gösteiyor” değerlendirmesinde bulundu. Önceki yıllarda ortaöğretimden mezun olan fakat herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş adayların tercihte bulunma oranının ise yüzde 72 olarak gerçekleştiğini ifade eden Özvar, “YKS’de ilk 100.000’lik sıralama içinde yer aldıkları halde tercihte bulunmayan adayların oranı da yaklaşık yüzde 20’ye tekabül etmektedir. Bu adayların elde ettikleri nispeten başarılı sonuca rağmen, istedikleri programlara yerleşebilmek için yeniden sınava girme eğilimde oldukları anlaşılmaktadır” dedi. "YERLEŞEMEYEN ADAYLARIMIZ EK YERLEŞTİRME SÜRECİNİ TAKİP ETSİN" Özvar, tercih sürecinin ardından artık üniversitelerde kayıt dönemine girileceğini ifade ederek, “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkânlardan faydalanmaya davet ediyorum. Üniversite hayatı; fevkalade kıymetli bir diplomayla birlikte gençlerimize kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunmaktadır. Bu nedenle, böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, “Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum” ifadelerini kullandı.