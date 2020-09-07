Devlet Türk Sanatları belli oldu

'Devlet Türk Sanatları Yarışması', medeniyetin ürettiği ince zevki, seçkin beğeniyi, sanatsal duyarlılığı ve zarif üslubu en etkili şekilde yansıtan alanlardan biri olan gelenekli sanatların yaşatılması, sanatçıların üretimlerinin desteklenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenleniyor.
İlk bölümü, 2019'da Hüsn-i Hat, tezhip ve minyatür alanlarında yapılan yarışmanın çini, ebru, kalem işi ve katı alanlarındaki 2'inci bölümünün de ödüle layık görülen eserleri belli oldu. Seçici Kurul, dört alanda yapılan yarışmada toplam 89 başvuru eserini değerlendirdi ve 44 eserlik bir sergi oluşturdu.
BAŞARI ÖDÜLLERİ
Ümmügülsüm Sevim GENCER - Yeniden Doğuş (Katı‘)
Canan ÜNAL - Rumi (Çini )
Hasibe AKARIM - Altılı Çini Pano (Çini )
Özlem ALKA - 1071 (Çini )
Naciye DETSELİ - Gilda (Kalem işi)
Emine GEÇTAN - Gökkubbe (Kalem işi)
Ayşegül KAMACI - Nazende (Kalem işi)
Yasin ŞAHİN - Meşk (Ebru)
Emine YILMAZ - Nur (Ebru)
Elif AYMELEK - Hatip Ebrusu (Ebru)
MANSİYON
Gülsemin VELİDEDEOĞLU - Hu Aşkı (Katı‘)
Ayten BARLAK - Kuş Cenneti (Çini )
Süheyla DÖNMEZ - Mihrimah (Çini )
Kadir ERTÜRK - Gönül Bahçesi (Çini )
Havva YİĞİTBAŞI - Zühre (Kalem işi)
Zeynep AYDOĞDU - Nam-ı Şerh (Kalem işi)
Samiye ERKAN - Mimari Planlar (Kalem işi)
Şengül ÖZBAYRAKTAR - Şah-ı Merdan (Ebru)
Ayşe Gül DEMİRLİ - Lilyum (Ebru)
Tuba KARAKAŞ - Hatip Ebru (Ebru)
SERGİLEME
Neval ÖLMEZ - Rüzgar Gülü (Katı‘)
Bengisu KAYA - Şah-ı Maran (Çini )
Nilgün YILMAZ - Elif Olmak (Çini )
Gizem AKTAŞ - Çark-ı Felek (Çini )
Fatma ŞAN BAYRAKTAR - Siren (Çini )
Melahat BÜYÜKSÜTCÜ - Mavi Kelebekler (Çini )
Mehmet KINIK - İstanbul Laleleri (Çini )
Şerafettin BARLAK - Ab-ı Hayat (Çini )
Zeray KAVŞUT - Enoplocerus Armillatus (Çini )
Arif DÖNMEZ - Mavi Yıldız (Çini )
Gülseren ÖZTUĞCU - Göktuğ (Çini )
Fatma SOYTÜRK - Rumi Sevdası (Kalem işi)
Pelin CAN - Nefes (Kalem işi)
Nezihe KAMACI - Zerenderzer (Kalem işi)
Süreyya YILDIRIM - Murakkalı Gelincik Ebrusu (Ebru)
Meltem ŞİMŞEK - Çintemani Hatip (Ebru)
Humeyra TOPRAK - Itır'ın Rüyası (Ebru)
Osman TÜRKYILMAZ - Edhem Efendi Battalı (Ebru)
Zehra ATLAY TEKİN - Hazan (Ebru)
Selma AĞIRSOY - Zerre(Ebru)
Hüsne ÖZDEN - Taraklı Şal Ebrusu (Ebru)
Elif Cansu YILMAZ - Battal Ebru (Ebru)
Rumeysa DEMİR - Gelincik Ebrusu (Ebru)
Sevde ÖZTÜRK - Battal Ebru (Ebru)
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