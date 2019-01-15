Devlet Tiyatroları'ndan dünya klasiklerine 'özel hafta'

15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 8 klasik oyunu, 21 Ocak'a kadar 45 temsille Ankara seyircisiyle buluşacak.
AA'nın haberine göre, Devlet Tiyatroları'nın (DT) yurt genelinde sahnelediği Cimri, Hastalık Hastası, Suç ve Ceza, Elektra gibi 2018-2019 sezonda yoğun ilgi gören klasik eserler, Ankara'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu hafta gerçekleştirilecek klasikler haftasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Klasikleri ilk kez 2013-2014 oyun sezonunda bir araya getirdiklerini, bu yıl da beşincisini düzenlediklerini belirten Kurt, sanatseverlerin klasikler haftasını bugünden itibaren 21 Ocak'a kadar takip edebileceklerini söyledi.
Kurt, hafta boyunca, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Moliere'in "Hastalık Hastası" ve "Cimri", Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza", John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" oyunları ile İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenen, antik yazar Sophokles'in kaleme aldığı "Elektra" oyununun yanı sıra diğer bölgelerde sahneye aktarılan klasik eserlerden bazılarını Ankara seyircisi ile buluşturacaklarını belirtti.
Kurt, "İzleyici açısından güzel bir hafta olacak. Oyuncuların Ankara'da buluşması, kültürel, sanatsal alışveriş açısından ve birbirlerinin işlerini takip yönünden de iyi bir alışveriş olacak. Klasik oyunlar haftasının beşincisini yapıyoruz. Her yıl bu oyunları, bütçe imkanları doğrultusunda seyircimizle buluşturmak istiyoruz." dedi.
Klasik oyunlar haftasına, seyircinin geçen yıllarda gösterdiği ilgiden bir hayli memnun olduğunu belirten Kurt, şunları söyledi:
"Bu işler ancak Devlet Tiyatrosunun işi. Bir eksiğimiz olduğu zaman veya seyirci ile buluşmadığında yeniden onarma şansımız var. Çünkü oyuncularımız, rejisörlerimiz sadece kurumumuzda çalışıyorlar. Yerli yazarlarımızın eserlerini sahneye koyarken, dünya klasiklerini de sahneleyelim ki, çocuklarımız dünya çocukları ile yarışabilsin. Hem yerli yazarlarımıza önem vereceğiz hem de dünyanın kabul ettiği büyük eserleri sahneleyeceğiz. Dünya ile yarışmak böyle bir şey. Türkiye büyüdü ama dünya küçüldü. Biz Balkanlardaki soydaşlarımızdan da, Avrasya'daki soydaşlarımızdan da sorumluyuz. Biz repertuvarımızı oluştururken sadece kendimiz için yapmıyoruz. Uzakdoğu'da, Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımız var, onlara da repertuvar yapıyoruz. Onun için bizim sorumluluğumuz çok önemli."
Bir hafta boyunca, Sophokles'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Elektra" Akün Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkarken, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Vladlen Alexandrov'un yönettiği Moliere'in "Hastalık Hastası" ise Şinasi Sahnesi'nde perde açacak.
Tiyatroseverlere keyifli bir hafta yaşatacak etkinlik süresince; Stüdyo Sahne'de Antalya Devlet Tiyatrosunca sahnelenen William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları", Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde, Erzurum Devlet Tiyatrosu oyunu Molier'in "Mösyö de Pourceaugnac", Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde Adana Devlet Tiyatrosunun, John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyunu, Küçük Tiyatro'da Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Moliere'in "Cimri" ve Büyük Tiyatro'da Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" isimli eserleri sahnelenecek.
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