Devlet Tiyatroları'nda perde açılıyor

Kovid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen tiyatro etkinlikleri yeniden başlıyor. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları, 2 Temmuz'dan itibaren açık hava oyunlarıyla perdelerini açacak

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Devlet Tiyatroları'nın ilk oyunu '80 Günde Devr-i Alem' olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde sahnelenecek. İstanbul'un ardından İzmir ve Antalya Devlet Tiyatroları da yine açık hava oyunları kapsamında Ankara'da tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek. İzmir Devlet Tiyatrosu; 9, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde 'Türkiye Kayası' ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz'da 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyunla perdelerini açacak.